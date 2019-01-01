2019-01-01T16:04:43+03:00
Происшествия

Стало известно имя выжившего под завалами в Магнитогорске ребенка

Обоим его родителям также удалось спастись [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Стало известно имя выжившего под завалами в Магнитогорске ребенкаСтало известно имя выжившего под завалами в Магнитогорске ребенкаФото: кадр с видео
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Во вторник, 1 января, стало известно имя 11-месячного младенца, выжившего под завалами в Магнитогорске. Это Иван Фокин. Малыша спасло то, что в момент обрушения дома он был в кроватке и тепло укутан.

Как выяснилось, в настоящее время мальчик уже находится в больнице. Причем, по данным Минздрава РФ, состояние Вани оценивается как тяжелое: у него серьезные обморожения и черепно-мозговая травма.

Кстати, обоим родителям малыша также удалось спастись. По некоторым данным, его мать смогла выбраться вместе со вторым ребенком прямо во время обрушения, сообщает «"КП"-Челябинск».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник рано утром взрыв бытового газа прогремел в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске, в результате чего обрушился один из подъездов здания. По последним данным, погибли восемь человек.

А во вторник днем случилось чудо: спасатели обнаружили живого ребенка, который более суток пролежал под завалами. В итоге 11-месячного младенца вытащили из-под обломков и сразу же отвезли в больницу.

Живого мальчика достали из-под завалов в Магнитогорске.11-месячный малыш провел под завалами больше суток

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