В МВД назвали вероятную причину взрыва маршрутки в Магнитогорске
Причиной новой трагедии в Магнитогорске, где 1 января взорвалось маршрутное такси, могла стать неисправность газового оборудования автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
По данным областной администрации, в момент взрыва в автомобиле «Газель» находились три взрослых человека. Выжить не удалось никому. Об этом сообщила пресс-служба челябинского губернатора. Уточняется, что ЧП случилось на перекрестке улиц Карла Маркса и Правды.
В Магнитогорске загорелась маршрутка.
Напомним, как писал сайт kp.ru, маршрутка взорвалась вечером во вторник в районе «Курантов». По словам очевидцев, они слышали хлопки, «как будто стреляют» и видели, как «Газель» охватило пламя. Место происшествия оцеплено полицией, там работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства ЧП.
Ранее, утром 31 декабря, из-за взрыва газа в многоэтажном жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске обрушился целый подъезд, погибли люди. Разбор завалов на месте трагедии продолжается.
2 января в Челябинской области объявлено Днем траура.
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