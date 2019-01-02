В МВД назвали вероятную причину взрыва маршрутки в Магнитогорске

2 Янв. 2019 2019-01-02T00:37:56+03:00

В «Газели» находились три человека, все погибли [видео]

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Причиной новой трагедии в Магнитогорске, где 1 января взорвалось маршрутное такси, могла стать неисправность газового оборудования автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным областной администрации, в момент взрыва в автомобиле «Газель» находились три взрослых человека. Выжить не удалось никому. Об этом сообщила пресс-служба челябинского губернатора. Уточняется, что ЧП случилось на перекрестке улиц Карла Маркса и Правды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/684895" frameborder="0"></iframe> В Магнитогорске загорелась маршрутка.

Напомним, как писал сайт kp.ru, маршрутка взорвалась вечером во вторник в районе «Курантов». По словам очевидцев, они слышали хлопки, «как будто стреляют» и видели, как «Газель» охватило пламя. Место происшествия оцеплено полицией, там работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства ЧП.

Ранее, утром 31 декабря, из-за взрыва газа в многоэтажном жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске обрушился целый подъезд, погибли люди. Разбор завалов на месте трагедии продолжается.

2 января в Челябинской области объявлено Днем траура.

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