СК России: следов взрывчатки в разрушенном доме Магнитогорска не обнаружено

2 Янв. 2019 2019-01-02T00:37:51+03:00

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Как уже сообщалось, Следственный комитет России отрабатывает все возможные версии произошедшего. Взрывотехнические экспертизы были проведены одними из первых, и они показали, что следов взрывчатых веществ на месте ЧП - нет.

"В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено. Работа по установлению причин произошедшей трагедии ведется следственно-оперативной группой в круглосуточном режиме", - подтвердила "Комсомолке" официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Представитель ведомства отметила, что следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел СК России продолжает расследование причин трагедии, произошедшей на проспекте Карла Маркса в городе Магнитогорске.

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