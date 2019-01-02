2019-01-02T05:12:27+03:00
Происшествия

Мужчина, напавший с ножом на людей в метро Манчестера, психически нездоров

Однако контртеррористическое подразделение британской полиции продолжает расследование
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция пока не исключила версии терактаПолиция пока не исключила версии терактаФото: REUTERS
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Молодой человек, накануне Нового года напавший с ножом на людей в манчестерском метро, психически нездоров, сообщила полиция Манчестера. В заявлении городских правоохранителей говорится, что 25-летний мужчина, арестованный вечером 31 декабря после инцидента на станции «Манчестер Виктория», был осмотрен «специальным медицинским персоналом и задержан в соответствии с Законом о психическом здоровье».

Отмечается, что пока ничего не говорит о причастности к этой атаке еще кого-либо, но отсутствие сообщников у нападавшего нужно еще подтвердить, поэтому контртеррористическое подразделение полиции продолжает расследование. Имя злоумышленника не называется.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в результате нападения человека с ножом в новогоднюю ночь в Манчестере были ранены трое – полицейский, мужчина и женщина. Шеф городской полиции Йен Хопкинс заявил, что считает эту атаку терактом. По словам очевидцев, нападавший выкрикивал исламистские лозунги, упоминал Аллаха.

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