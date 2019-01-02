Врачи заявили, что состояние спасенного в Магнитогорске ребенка остается тяжелым
В среду, 2 января, врачи рассказали о состоянии спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца, который в настоящее время уже находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля в Москве.
В ходе специальной пресс-конференции медики заявили, что состояние ребенка остается довольно тяжелым, однако надежда на выздоровление все-таки есть. При этом сам Леонид Рошаль заверил, что у работающих с малышом медиков есть все необходимое для лечения.
«Состояние ребенка остается довольно тяжелым, однако небольшая надежда есть. <…> Мать ребенка - медицинская сестра, она все понимает. Мы откровенно с ней говорим, не преувеличивая возможности выздоровления», - сказал Рошаль.
Пресс-конференция о состоянии спасенного младенца.#ПРЯМАЯТРАНСЛЯЦИЯ Пресс-конференция о состоянии младенца, спасенного после обрушения в Магнитогорске
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, в результате ЧП погибли 16 человек, а судьба еще 20 остается неизвестной. Между тем в минувший вторник произошло чудо: под завалами нашли живого 11-месячного младенца.
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