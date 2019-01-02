2019-01-02T13:21:15+03:00
В мире

Шесть человек погибли в аварии со скоростным поездом в Дании

ЧП случилось на железнодорожном мосту Большой Бельт
Дарья ИВАШКИНА
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Шесть человек погибли в аварии со скоростным поездом в ДанииШесть человек погибли в аварии со скоростным поездом в ДанииФото: REUTERS
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В среду, 2 января, стало известно об аварии на железнодорожном мосту Большой Бельт в Дании. По предварительным данным, в результате ЧП погибли шесть человек.

Как выяснилось, в вагон двигавшегося по мосту пассажирского поезда отлетела часть крыши следовавшего ему навстречу грузового состава, из-за чего машинисту пришлось резко затормозить, сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на представителей железнодорожной компании DSB.

Стоит отметить, что в момент ЧП в поезде находился 131 человек.

В настоящее время на месте происшествия работает полиция. При этом сам мост закрыт. Причем автомобильное движение по нему было перекрыто еще до аварии: это решено было сделать в связи со сложными погодными условиями.

СПРАВКА «КП»

Мост Большой Бельт - висячий мост в Дании. Является третьим в мире по длине пролета. Пересекает одноименный пролив и соединяет острова Фюн и Зеландия.

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