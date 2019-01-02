Путин поздравил Григоровича с 92-летием

2 Янв. 2019 2019-01-02T14:10:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения известного хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича, который отмечает 92-летие. Как передает сайт Кремля, глава государства направил имениннику поздравительную телеграмму с самыми теплыми словами.

"Вы посвятили себя искусству танца, снискали славу одного из выдающихся хореографов современности, своим многогранным творчеством обогатили великие традиции русской балетной школы", - говорится в поздравлении президента.

Путин от всей души пожелал Григоровичу успехов “во вдохновенном труде”, здоровья, долгих лет жизни и всего наилучшего.

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Выпускник Ленинградского хореографического училища. Начал выступать в балетной труппе Ленинградского государственного академического театра оперы и балета (Мариинский театр) и оставался ее солистом до 1961 года.

С 1961 по 1964 год Григорович стал балетмейстером родного театра, а в 1964 году его пригласили на должность главного балетмейстера Большого театра. Поставил восемь оригинальных балетов, в числе которых "Каменный цветок", "Легенда о любви", "Спартак", "Золотой век" и другие.

Удостоен Ленинской премии, дважды лауреат Государственной премии СССР, отмечен Государственной премией РФ и дважды - премией правительства РФ, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, ордена "За заслуги перед Отечеством" первой, второй и третьей степеней.