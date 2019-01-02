2019-01-02T14:10:07+03:00
Общество

Путин поздравил Григоровича с 92-летием

Глава государства пожелал хореографу здоровья и долгих лет жизни
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент России Владимир Путин и хореограф Юрий Григорович. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент России Владимир Путин и хореограф Юрий Григорович. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения известного хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича, который отмечает 92-летие. Как передает сайт Кремля, глава государства направил имениннику поздравительную телеграмму с самыми теплыми словами.

"Вы посвятили себя искусству танца, снискали славу одного из выдающихся хореографов современности, своим многогранным творчеством обогатили великие традиции русской балетной школы", - говорится в поздравлении президента.

Путин от всей души пожелал Григоровичу успехов “во вдохновенном труде”, здоровья, долгих лет жизни и всего наилучшего.

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Выпускник Ленинградского хореографического училища. Начал выступать в балетной труппе Ленинградского государственного академического театра оперы и балета (Мариинский театр) и оставался ее солистом до 1961 года.

С 1961 по 1964 год Григорович стал балетмейстером родного театра, а в 1964 году его пригласили на должность главного балетмейстера Большого театра. Поставил восемь оригинальных балетов, в числе которых "Каменный цветок", "Легенда о любви", "Спартак", "Золотой век" и другие.

Удостоен Ленинской премии, дважды лауреат Государственной премии СССР, отмечен Государственной премией РФ и дважды - премией правительства РФ, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, ордена "За заслуги перед Отечеством" первой, второй и третьей степеней.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Звезда шоу «Голос» пытался задушить подругу
Разбор завалов на месте ЧП в Магнитогорске вновь приостановили
Шесть человек погибли в аварии со скоростным поездом в Дании
В Донецке подорвали опору железнодорожного моста
Российские военные доставили новогодние подарки сирийским детям
Apple подняла цены на все гаджеты в России
Врачи заявили, что состояние спасенного в Магнитогорске ребенка остается тяжелым
Пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске признали пригодным для проживания
Кличко «раскусил» пранкеров после слов о пьяном Порошенко
В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов
США объяснили применение слезоточивого газа против мигрантов
Зеленский позвал в свою команду тех, кто никогда не был в политике
Минздрав РФ рассказал о состоянии пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске
В России отреагировали на заявление Абэ о «передаче» Курил Японии
WhatsApp перестал работать на некоторых смартфонах
Хакеры атаковали предвыборный сайт Зеленского через минуту после запуска
Трамп ожидает понижения цен на газ в Новом году
Стала известна возможная причина смерти актера Владимира Дыховичного
В NASA ответили на претензии по поводу приглашения Рогозина в США
Погода в Москве на 2 января 2019 года: в столице ожидаются снегопад и сильный ветер
ЧП в зоопарке Флориды: ребенок упал в вольер с носорогами
СКР: Специалисты не нашли следов взрывчатки на месте трагедии в Магнитогорске
Задержанный в Москве американец был уволен из ВС США за воровство
Трамп позвал на брифинг в Белом доме лидеров обеих партий в конгрессе
Мужчина, напавший с ножом на людей в метро Манчестера, психически нездоров
В Италии снова произошло землетрясение