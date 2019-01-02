Опубликовано фото самоходного артиллерийского орудия "Лотос"

2 Янв. 2019 2019-01-02T20:14:14+03:00

ЦНИИТОЧМАШ выпустил календарь на 2019 год со своими разработками

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В интернете появились первые снимки нового самоходного артиллерийского орудия (САО) "Лотос". Фотографии на своем сайте опубликовал Центральный НИИ точного машиностроения.

Снимок появился сегодня, 2 января, в календаре ЦНИИТОЧМАШ (входит в госкорпорацию "Ростех") на 2019 год.

"Каждый разработчик и конструктор заранее видит образ своего изделия. Своеобразным вдохновением для нас стал цветок лотоса. Несмотря на внешнюю хрупкость, он растет в тяжелейших условиях. Это идеальное сочетание красоты, грации и несокрушимости", - говорится в пояснении к снимку.

Страница календаря ЦНИИТОЧМАШ на 2019 год

В НИИ отметили, что использовали при проектировании принцип "золотого сечения". Также создатели применили целый комплекс неординарных конструкторских решений, позволивших увеличить эргономику, живучесть, а также боевые и ходовые качества машины.

Проект "Лотос" придет на смену проекта "Зауралец", в рамках которого предполагалось создать новое самоходное артиллерийское орудие для ВДВ. На вооружении у "Лотоса" будет орудие калибра 120 мм.

Сейчас в ЦНИИТОЧМАШ собирается и отлаживается опытный образец боевой машины.