2019-01-02T20:14:14+03:00
Политика

Опубликовано фото самоходного артиллерийского орудия "Лотос"

ЦНИИТОЧМАШ выпустил календарь на 2019 год со своими разработками
Юлия ДИВЕЕВА
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Плавающее самоходное артиллерийское орудие "Лотос". Фото: сайт ЦНИИТОЧМАШПлавающее самоходное артиллерийское орудие "Лотос". Фото: сайт ЦНИИТОЧМАШ
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В интернете появились первые снимки нового самоходного артиллерийского орудия (САО) "Лотос". Фотографии на своем сайте опубликовал Центральный НИИ точного машиностроения.

Снимок появился сегодня, 2 января, в календаре ЦНИИТОЧМАШ (входит в госкорпорацию "Ростех") на 2019 год.

"Каждый разработчик и конструктор заранее видит образ своего изделия. Своеобразным вдохновением для нас стал цветок лотоса. Несмотря на внешнюю хрупкость, он растет в тяжелейших условиях. Это идеальное сочетание красоты, грации и несокрушимости", - говорится в пояснении к снимку.

Страница календаря ЦНИИТОЧМАШ на 2019 год

Страница календаря ЦНИИТОЧМАШ на 2019 год

В НИИ отметили, что использовали при проектировании принцип "золотого сечения". Также создатели применили целый комплекс неординарных конструкторских решений, позволивших увеличить эргономику, живучесть, а также боевые и ходовые качества машины.

Проект "Лотос" придет на смену проекта "Зауралец", в рамках которого предполагалось создать новое самоходное артиллерийское орудие для ВДВ. На вооружении у "Лотоса" будет орудие калибра 120 мм.

Сейчас в ЦНИИТОЧМАШ собирается и отлаживается опытный образец боевой машины.

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