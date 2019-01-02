В Северное море упали контейнеры с опасными химикатами

2 Янв. 2019 2019-01-02T22:52:39+03:00

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С палубы грузового судна Zoe в Северное море смыло около 270 контейнеров, в том числе с опасными химическими веществами. Об этом сообщила в среду власти Нидерландов.

ЧП произошло у немецкого острова Боркум в ночь на второе января из-за сильной качки. Большинство контейнеров плавают в воде, а 21 выбросило на голландское побережье. Есть данные, что в трех попавших в воду контейнерах находятся органические пероксиды - химикаты, вызывающие раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками.

Береговая охрана Нидерландов обратилась к местным жителям с просьбой не пытаться вскрыть контейнеры и не прикасаться к их содержимому. Также власти просят сообщать о выброшенных на берег емкостях в полицию или экстренную службы спасения, передает ТАСС.

На то, чтобы ликвидировать последствия ЧП, может уйти несколько дней. Контейнеровоз Zoe является одним из самых большихх в мире. Он может перевозить одновременно более 19 тысяч контейнеров