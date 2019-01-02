В Москве Николай Дроздов попал в больницу с переломом ключицы

2 Янв. 2019 2019-01-02T23:11:53+03:00

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Известный телеведущий и биолог Николай Дроздов попал в одну из московских больниц с переломом. Эту информацию подтвердила его супруга Татьяна Дроздова.

По ее словам, инцидент произошел в ночь на 2 января в Подмосковье. Николай Николаевич сломал ключицу

"Во время зарядки он потерял равновесие и упал. Это небольшой перелом ключицы, который не требует операции. Еще ушибы. Его только положили", - рассказала жена Дроздова.

Татьяна Петровна уточнила, что ребра у телеведущего целы. Им в больнице занимается дежурный врач. Сейчас Николай Николаевич чувствует себя нормально, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось о госпитализации Николая Дроздова с травмами. Изначально у него подозревали перелом ребер.

Напомним, в 2014 году телеведущий был госпитализирован с болью в колене. Тогда речь шла о плановом обследовании. Николаю Дроздову сейчас 81 год.