Сирийский город Манбидж покинули около 400 курдских ополченцев

3 Янв. 2019 2019-01-03T00:34:22+03:00

Война в Сирии продолжается уже несколько лет Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

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С первого дня Нового года начался отвод курдских отрядов самообороны из сирийского города Манбидж и его окрестностей, район уже покинули около 400 бойцов ополчения. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«Подразделения одного из курдских формирований в составе колонны из 30 автомобилей направились на восточный берег реки Евфрат через населенный пункт Кара-Козак», - сообщил он.

Генерал-лейтенант уточнил, что Кара-Козак находится в 25 километрах к северо-востоку от Манбиджа. По предварительным данным, в ранее достигнутых договоренностей налаживанию мирного процесса на севере САР, из района вышли около 400 курдских ополченцев.

При этом Сергей Соломатин отметил, что боевики незаконных вооруженных формирований продолжают нарушать установленный в регионе режим прекращения боевых действий, передает Интерфакс.