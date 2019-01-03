Сирийский город Манбидж покинули около 400 курдских ополченцев
С первого дня Нового года начался отвод курдских отрядов самообороны из сирийского города Манбидж и его окрестностей, район уже покинули около 400 бойцов ополчения. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
«Подразделения одного из курдских формирований в составе колонны из 30 автомобилей направились на восточный берег реки Евфрат через населенный пункт Кара-Козак», - сообщил он.
Генерал-лейтенант уточнил, что Кара-Козак находится в 25 километрах к северо-востоку от Манбиджа. По предварительным данным, в ранее достигнутых договоренностей налаживанию мирного процесса на севере САР, из района вышли около 400 курдских ополченцев.
При этом Сергей Соломатин отметил, что боевики незаконных вооруженных формирований продолжают нарушать установленный в регионе режим прекращения боевых действий, передает Интерфакс.
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