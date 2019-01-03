2019-01-03T02:34:14+03:00
Политика

На Украине отключили телеканал NewsOne «за пропаганду» России

Провайдер «Ланет» перестал транслировать передачи канала с 1 января
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Один из крупнейших на Украине провайдеров прекратил трансляцию телеканала NewsOne. Фото: FA BoboPIXSELLPA ImagesОдин из крупнейших на Украине провайдеров прекратил трансляцию телеканала NewsOne. Фото: FA BoboPIXSELLPA Images
Изменить размер текста:

Популярный украинский телеканал NewsOne с первого дня Нового года стал недоступен для граждан страны: один из крупнейших в Незалежной провайдеров прекратил его трансляцию. Об этом в среду, 2 января, сообщила пресс-служба провайдера «Ланет».

Такое решение в компании объяснили тем, что закончился срок действия договоров на ретрансляцию, и нарушениями телеканалом законодательства Украины. В частности, одним из прегрешений NewsOne стало то, что его программы якобы содержат «популяризацию или пропаганду» органов государственной власти России. По крайней мере, так заявили в пресс-службе провайдера.

Представители канала, в свою очередь, сообщили, что обратились в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой проверить, как сам «Ланет» соблюдает законодательство страны, и применить к компании «санкции, предусмотренные статьей 72 закона Украины «О телевидении и радиовещании».

В NewsOne утверждают, что провайдер нарушил не только украинские законы, но и договор с телеканалом, действие которого заканчивается только через год – 31 декабря 2019-го, передает ТАСС.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СБУ выдворила из Незалежной белорусского журналиста за «антиукраинскую пропаганду»
Посол США в Москве посетил задержанного американца в СИЗО
Трамп считает, что Советский Союз распался из-за войны в Афганистане
Глызин: Смерть Криса Кельми была предсказуема
Сирийский город Манбидж покинули около 400 курдских ополченцев
Хоккеист Сапрыкин: Я даже не мог предположить, что самолет посадили из-за меня
В Москве Николай Дроздов попал в больницу с переломом ключицы
В Северное море упали контейнеры с опасными химикатами
Кормухина: Крис Кельми был хорошим, профессиональным музыкантом
Юрий Лоза: «Ночное рандеву» Криса Кельми пела вся страна
Причиной смерти Криса Кельми могло стать злоупотребление алкоголем
Овечкин отказался участвовать в Матче звезд НХЛ
Фонд Цукерберга разрабатывает чип, преобразующий мысли в команды
Опубликовано фото самоходного артиллерийского орудия "Лотос"
Конфискованные у коррупционеров деньги поступят в Пенсионный фонд РФ
ФСБ разработала систему защиты храмов от терактов