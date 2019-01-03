На Украине отключили телеканал NewsOne «за пропаганду» России

3 Янв. 2019 2019-01-03T02:34:14+03:00

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Популярный украинский телеканал NewsOne с первого дня Нового года стал недоступен для граждан страны: один из крупнейших в Незалежной провайдеров прекратил его трансляцию. Об этом в среду, 2 января, сообщила пресс-служба провайдера «Ланет».

Такое решение в компании объяснили тем, что закончился срок действия договоров на ретрансляцию, и нарушениями телеканалом законодательства Украины. В частности, одним из прегрешений NewsOne стало то, что его программы якобы содержат «популяризацию или пропаганду» органов государственной власти России. По крайней мере, так заявили в пресс-службе провайдера.

Представители канала, в свою очередь, сообщили, что обратились в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой проверить, как сам «Ланет» соблюдает законодательство страны, и применить к компании «санкции, предусмотренные статьей 72 закона Украины «О телевидении и радиовещании».

В NewsOne утверждают, что провайдер нарушил не только украинские законы, но и договор с телеканалом, действие которого заканчивается только через год – 31 декабря 2019-го, передает ТАСС.