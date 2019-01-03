Число жертв взрыва в Магнитогорске возросло до 33

3 Янв. 2019 2019-01-03T04:19:05+03:00

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Спасатели извлекли из-под руин обвалившегося в результате взрыва подъезда десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске тело еще одного погибшего мужчины. Таким образом, число жертв этой страшной трагедии возросло до 33 человек, среди них шесть детей.

Еще шесть жильцов злополучного дома, в том числе два ребенка, спасены. Их извлекли из-под завалов обломков стен и строительного мусора живыми, доставили в больницу. Как сообщает пресс-служба МЧС России, спасатели работают на месте трагедии круглосуточно – в четыре смены, они разбирают завалы вручную.

«На полигон твёрдых бытовых отходов Магнитогорска вывезено 1150 кубометров строительного мусора. Произведен демонтаж одной из стен разрушенного здания (с 3 по 6 этаж), представляющую наибольшую угрозу для спасательных подразделений. Для работы техники на более высоких этажах на прилегающей к дому территории, очищенной от обломков и мусора, сооружена из грунта эстакада», - отмечается в сообщении.

Напомним, взрыв в многоэтажке по адресу: пр. Карла Маркса, дом №164, прогремел в понедельник, 31 декабря, около шести часов утра по местному времени (4:00 мск). В результате обрушился целый подъезд, погибли люди. 2 января в Челябинской области объявлено Днем траура.

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