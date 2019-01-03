Акции компании Apple рухнули более чем на 9%

3 Янв. 2019 2019-01-03T20:45:32+03:00

Такая ситуация на торгах возникла после объявления о снижении прогноза по доходам на начало 2019 года

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Акции американской корпорации Apple подешевели более чем на 9% на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные вечерней сессии в четверг, 3 января.

Так, по состоянию на 18:00 мск акции компании на бирже Nasdaq упали в цене на 9,2% - до 143,5 доллара. Изменения были зафиксированы после того, как генеральный директор Apple Тим Кук в открытом письме предупредил вкладчиков о снижении прогноза по доходам на первый квартал 2019 года.

Сайт kp.ru писал о том, что в этом году компания может получить меньшую выручку из-за "торговой войны" между Китаем и Соединенными Штатами. Ранее руководство Apple уже предупреждало Вашингтон о том, что из-за последних событий продукция корпорации может подорожать для простых американцев. В ответ на такое заявление в Белом доме посоветовали строить заводы на территории США, а не Китая.