В Крыму прокомментировали идею Киева отправить корабли в Керченский пролив

3 Янв. 2019 2019-01-03T23:12:46+03:00

В Госсовете республики напомнили, что от украинского флота практически ничего не осталось

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После того, как киевские власти устроили провокацию в акватории Керченского пролива любые проходы украинских военных кораблей требуют особого внимания со стороны России, однако в ближайшее время власти незалежной навряд ли решаться на новое нарушение госграницы. Соответствующее заявление сделал депутат Государственного совета Крыма Владислав Ганжара.

Таким образом он прокомментировал слова советника президента Украины Юрия Бирюкова о том, что Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив. Сайт kp.ru писал о том, что в рамках новой провокации военнослужащие планируют взять с собой на борт международных наблюдателей.

"Говоря о военных кораблях... Их уже не осталось у украинского флота. Те судна, которые сегодня арестованы, наверное, и были его флагманами. Посылать им уже некого и нечего. Украинские моряки сильно деморализованы после того, что случилось с их коллегами, и того, что руководство их подставило", - цитирует телеканал RT Ганжару.

По словам депутата, если при проходе через Керченский пролив украинцы запросят разрешение на его пересечение, то ситуация не вызовет никаких вопросов с российской стороны, поскольку существует процедура, позволяющая проплывать под Крымским мостом.