2019-01-04T07:37:29+03:00
Политика

В Германии прогнозируют ухудшение отношений Берлина и Москвы

Об этом заявил уполномоченный Бундестага по межправительственным отношениям Дирк Визе
Александр ДЖУМАЕВ
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Депутат Бундестага Дирк Визе, ответственный за межправительственное сотрудничество, заявил о предстоящем ухудшении отношений Германии и России.Депутат Бундестага Дирк Визе, ответственный за межправительственное сотрудничество, заявил о предстоящем ухудшении отношений Германии и России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутат Бундестага Дирк Визе, ответственный за межправительственное сотрудничество, заявил о предстоящем возможном ухудшении отношений Германии и России. Согласно заявлению парламентария, это связано с якобы непредсказуемой политикой Москвы.

"Что касается глобальных проблем в отношениях с Россией, то здесь я настроен скептически. Мы столкнёмся с резким ухудшением", - приводит слова Визе издание Pfälzische Merkur.

Тем не менее, Визе отметил, что в отношениях Берлина и Москвы будут и положительные моменты. По его словам, между странами намечается интенсивный обмен в сфере гражданского общества; парламентарий выделил форум "Петербургский диалог", который, по его словам, сыграет важную роль в укреплении научных связей между Германией и Россией.

В своем заявлении Визе упомянул и условия смягчения антироссийских санкций, наложенных ЕС. По словам парламентария, для этого сторонам конфликта в Донбассе необходимо выполнить Минские соглашения, которые регулярно нарушаются.

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