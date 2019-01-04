В Германии прогнозируют ухудшение отношений Берлина и Москвы
Депутат Бундестага Дирк Визе, ответственный за межправительственное сотрудничество, заявил о предстоящем возможном ухудшении отношений Германии и России. Согласно заявлению парламентария, это связано с якобы непредсказуемой политикой Москвы.
"Что касается глобальных проблем в отношениях с Россией, то здесь я настроен скептически. Мы столкнёмся с резким ухудшением", - приводит слова Визе издание Pfälzische Merkur.
Тем не менее, Визе отметил, что в отношениях Берлина и Москвы будут и положительные моменты. По его словам, между странами намечается интенсивный обмен в сфере гражданского общества; парламентарий выделил форум "Петербургский диалог", который, по его словам, сыграет важную роль в укреплении научных связей между Германией и Россией.
В своем заявлении Визе упомянул и условия смягчения антироссийских санкций, наложенных ЕС. По словам парламентария, для этого сторонам конфликта в Донбассе необходимо выполнить Минские соглашения, которые регулярно нарушаются.