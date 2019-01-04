Хакеры опубликовали персональные данные сотен немецких политиков

4 Янв. 2019 2019-01-04T12:04:37+03:00

Отмечается, что речь идет о членах почти всех партий, представленных в Бундестаге. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Хакеры выложили в публичный доступ личные данные сотен немецких политиков. Отмечается, что речь идет о членах почти всех партий, представленных в Бундестаге.

Как сообщает радиостанция RBB, в сеть попали номера мобильные телефоны и адреса политиков, а также внутрипартийные документы, такие как списки участников партийных съездов и заявки на участие в различных закрытых мероприятиях. Хакерам также удалось добыть данные банковских счетов, кредитных карт и переписку некоторых политиков.

По данным RBB, в действиях хакеров не было какой-либо системы: злоумышленники просто выложили в сеть все документы, которые были у них в наличии. Также отмечается, что политически важных данных среди опубликованной информации нет.

Распространение данных велось через аккаунт, зарегистрированный в Гамбурге. Ранее через данную учетную запись, на которую подписаны порядка 16 тысяч пользователей, уже распространялись данные о немецких знаменитостях.

Проверкой случившегося занимается Федеральное ведомство по охране конституции Германии, которые выполняет функции контрразведки.