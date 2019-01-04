2019-01-04T12:26:50+03:00
Происшествия

На МКАД легковой автомобиль столкнулся с фургоном: пострадал один человек

ДТП произошло на 18-м километре внутренней стороны МКАД [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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В четверг, 4 января, на 18-м километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП. Фото: очевидец событийВ четверг, 4 января, на 18-м километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП. Фото: очевидец событий
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В четверг, 4 января, на 18-м километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП. Легковой автомобиль Kia столкнулся с фургоном.

В результате столкновения была серьезно повреждена передняя часть легковой машины. Водитель Kia получил открытую черепно-мозговую травму; в настоящий момент ему оказывается медицинская помощь. О состоянии других лиц, находившихся в столкнувшихся автомобилях, в настоящий момент неизвестно.

На МКАДе фургон столкнулся с легковой КИА.

Это уже не первое ДТП в столице за сегодня. Ранее на северо-западе города в районе Митино водитель автомобиля сбил двух пешеходов, после чего попытался скрыться с места происшествия. Тем не менее, сделать это ему не удалось: двигатель его автомобиля загорелся. Возгорание было локализовано прибывшими на место спасателями; пешеходы, сбитые нарушителем, в свою очередь, отделались травмами различной степени тяжести.

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