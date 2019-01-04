Двое россиян погибли в результате авиаудара коалиции по позициям ИГ* в Сирии
Женщина и ребенок, имеющие гражданство России, погибли в результате авиаудара международной коалиции по району сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подконтрольному ИГ*. Об этом сообщила член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова, которая помогает россиянам вернуться домой из Сирии и Ирака.
По ее словам, в результате авиаудара погибли 35-летняя Хава Ахъядова из Чечни и 4-летний Халид, которого искала его бабушка - Роза Юнбекова из Дагестана. Мать Халида в результате авиаудара получила тяжелые травмы, тогда как его старший брат не пострадал.
К Хеде Саратовой обратились родственницы гражданок России, которые находились в селении Аш-Шаафа, по которому был нанесен авиаудар. Женщины сообщили, что несколько их родственниц с малолетними детьми вышли из населенного пункта и попросили о помощи; Саратова отметила, что они стали заложницами террористов. В этом районе находится много граждан других стран, которые попали в аналогичную ситуацию.
"Я призываю всех, кто в состоянии повлиять на эту ситуацию – остановите гибель невинных детей в Шаафе, Кишме и Сусе, организуйте для них гуманитарный коридор, в эти праздничные дни сотни матерей хоронят своих детей под руинами", - заявила Саратова агентству РИА Новости.
*"Исламское государство" (ИГ) - организация, запрещенная в России