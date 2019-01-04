Владимир Путин провел переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху

4 Янв. 2019 2019-01-04T15:46:42+03:00

В пятницу, 4 января, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Фото: REUTERS

В заявлении, опубликованном на официальном сайте Кремля, отмечается, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны

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В пятницу, 4 января, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля; отмечается, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

В ходе разговора Нетаньяху выразил соболезнования руководству России и гражданам нашей страны в связи с трагедией в Магнитогорске.

Центральной темой разговора стала ситуация в Сирии. В ходе беседы была подчеркнута важность окончательного разгрома сил террористов и скорейшего политического урегулирования ситуации в республике. Оба лидера отметили важность сотрудничества Тель-Авива и Москвы по военным и дипломатическим каналам.

Также были затронуты некоторые вопросы российско-израильских отношений. По итогам разговора Путинь и Нетаньяху высказались за развитие контактов между странами в различных сферах.