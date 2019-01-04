4 Янв. 2019 2019-01-04T20:59:52+03:00

В 2018 году число родившихся в Поднебесной детей упало на 2,5 миллиона по сравнению с 2017 годом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В пятницу, 4 января, появилась информация о том, что население Китая сократилось впервые за 70 лет.

Как говорится в докладе экономиста Пекинского университета Су Цзяня и демографа Висконсинского университета И Фусяня, в прошлом году количество граждан КНР уменьшилось на 1,27 миллиона человек. При этом число родившихся в Поднебесной детей упало на 2,5 миллиона по сравнению с 2017 годом. В стране было зарегистрировано менее 15 миллионов новорожденных: это один из худших показателей с 1949 года.

Причем, по мнению авторов исследования, тенденция к уменьшению числа жителей в Китае может стать необратимой, так как в стране женщин детородного возраста намного меньше, чем мужчин. К тому же многие семьи в настоящее время отказываются заводить детей из-за высоких расходов на медицину, жилье и образование, пишет South China Morning Post.