2019-01-04T20:59:52+03:00
В мире

Население Китая сократилось впервые за 70 лет

В 2018 году количество жителей Поднебесной уменьшилось на 1,27 млн человек
Дарья ИВАШКИНА
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В 2018 году число родившихся в Поднебесной детей упало на 2,5 миллиона по сравнению с 2017 годомВ 2018 году число родившихся в Поднебесной детей упало на 2,5 миллиона по сравнению с 2017 годомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 4 января, появилась информация о том, что население Китая сократилось впервые за 70 лет.

Как говорится в докладе экономиста Пекинского университета Су Цзяня и демографа Висконсинского университета И Фусяня, в прошлом году количество граждан КНР уменьшилось на 1,27 миллиона человек. При этом число родившихся в Поднебесной детей упало на 2,5 миллиона по сравнению с 2017 годом. В стране было зарегистрировано менее 15 миллионов новорожденных: это один из худших показателей с 1949 года.

Причем, по мнению авторов исследования, тенденция к уменьшению числа жителей в Китае может стать необратимой, так как в стране женщин детородного возраста намного меньше, чем мужчин. К тому же многие семьи в настоящее время отказываются заводить детей из-за высоких расходов на медицину, жилье и образование, пишет South China Morning Post.

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