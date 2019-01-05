2019-01-05T00:35:23+03:00
Политика

Трамп допустил возможность введения чрезвычайного положения в США

Такой шаг позволит американскому лидеру получить средства на строительство стены на границе с Мексикой в обход Конгресса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дональд Трамп может ввести в США чрезвычайное положениеДональд Трамп может ввести в США чрезвычайное положениеФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не стал исключать возможности введения в стране режима чрезвычайного положения. Глава государства напомнил, что такой решительный шаг позволит ему получить средства на строительство стены вдоль американо-мексиканской границы "очень быстро" и в обход Конгресса.

"Мы можем объявить режим ЧП ради безопасности нашей страны, мы можем сделать это. Я ещё не делал этого, но я могу", — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Розовом саду Белого дома. Трансляцию выступления вёл телеканал NBC.

Напомним, что члены Демократической партии продолжают блокировать предложения президента по выделению средств на строительство стены. Именно из-за этого федеральный бюджет на 2019 финансовый год, который начался уже несколько месяцев назад, до сих пор не принят.

На фоне разногласий между демократами и республиканцами в стране наступил шатдаун, следовательно, работа федерального правительства была временно приостановлена. Сайт kp.ru писал о том, что американский лидер готов продлить "заморозку" деятельности кабмина на месяцы или даже годы, лишь бы проект возведения стены получил финансирование.

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