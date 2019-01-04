Трамп пригрозил демократам длительной блокировкой работы правительства

4 Янв. 2019 2019-01-04T23:20:01+03:00

Президент США заявил, что шатдаун будет длиться до тех пор, пока из бюджета не выделят средства на строительство стены на границе с Мексикой

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил членам Демократической партии приостановкой работы федерального правительства на месяцы и даже годы. На такой шаг американский лидер готов пойти, лишь бы из бюджета были выделены средства на строительство стены на границе с Мексикой.

По словам лидера демократов в Сенате Чака Шумера, на последней встрече, которая состоялась в пятницу, 4 января, сторонам так и не удалось договориться по данному вопросу.

"Мы сказали президенту, что нам нужно возобновить работу правительства. Он сопротивляется. Так, он сказал, что работа может быть приостановлена на долгое время - на месяцы или даже годы", - цитирует Associated Press Шумера.

Напомним, что американские законодатели не могут договориться по федеральному бюджету на 2019 финансовый год, хотя он начался еще в октябре 2018-го. Республиканцы требуют выделить средства на возведение заграждения в рамках борьбы с нелегальными мигрантами, однако демократы выступают против.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Трамп уже говорил о возможности затяжного шатдауна в стране. Президент заявлял, что работа кабмина будет приостановлена на "столько, сколько потребуется".