NASA отложило визит Рогозина в США на неопределенный срок

5 Янв. 2019 2019-01-05T01:14:38+03:00

Ожидалось, что глава Роскосмоса посетит Соединенные Штаты в феврале 2019 года

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Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства отложило визит в США руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который, согласно договоренностям, должен был посетить страну в феврале 2019 года. Пресс-служба NASA отмечает, что уже проинформировала российское ведомство о сложившейся ситуации.

"Предполагаемый визит генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который в настоящее время запланирован на февраль 2019 года, необходимо отложить. Новая дата визита не определена", - сообщили в NASA.

Между тем, в Роскосмосе заявили, что пока не получили официального уведомления от своих американских коллег. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель российского космического агентства Владимир Устименко.

Напомним, что визит Рогозина в США начал активно планироваться еще в октябре 2018 года после того, как глава Роскосмоса получил личное приглашение от руководителя NASA Джима Брайденстайна. Однако многие американские законодатели выступили против такой поездки, поскольку она якобы "подрывает санкции", введенные ранее в отношении ряда граждан РФ.

Сайт kp.ru писал о том, что в NASA пообещали продолжать подготовку визита Рогозина в США, несмотря на все претензии.