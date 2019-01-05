2019-01-05T14:08:59+03:00
Политика

«Новая украинская церковь» официально стала независимой: Патриарх Варфоломей подписал томос

Подписан указ об автокефалии так называемой православной церкви Украины
Анна ЕГОРОВА
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5 января новая церковная организация - Православная церковь Украины (ПЦУ) - получила независимость. Указ об автокефалии (томос) подписал патриах Константинопольский Варфоломей. В молебне, предшествующем этому, принял участие президент Украины Петр Порошенко вместе с другими политиками, глава раскольнической структуры митрополит Епифаний, а также духовенство из Константинополя.

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