«Новая украинская церковь» официально стала независимой: Патриарх Варфоломей подписал томос
Подписан указ об автокефалии так называемой православной церкви Украины
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5 января новая церковная организация - Православная церковь Украины (ПЦУ) - получила независимость. Указ об автокефалии (томос) подписал патриах Константинопольский Варфоломей. В молебне, предшествующем этому, принял участие президент Украины Петр Порошенко вместе с другими политиками, глава раскольнической структуры митрополит Епифаний, а также духовенство из Константинополя.