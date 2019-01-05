Порошенко «с нетерпением ждет» на Украине патриарха Варфоломея, давшего автокефалию ПЦУ

5 Янв. 2019 2019-01-05T15:39:52+03:00

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5 января отколовшаяся от канонической Украинской православной церкви Православная церковь Украины получила томос об автокефалии. Вселенского патриарха Варфоломея, подписавшего этот документ в Стамбуле, уже пригласили в Киев.

- Благодарю патриарха Варфоломея за веру и любовь к нашему народу и мужество начать процесс предоставления автокефалии ПЦУ, завершение которого мы празднуем в эти дни, - сказал президент Украины Петр Порошенко, лично прилетевший на церемонию подписания томоса.

Напомним, о создании ПЦУ, не подчиняющейся Московскому патриархату, было объявлено 15 декабря 2018 года на называемом «объединительном соборе».

В ближайшее время будет представлен украинский вариант томоса. написанного на греческом языке. В Русской православной церкви уже заявили, что этот документ «ничтожен с точки зрения канонов».

- Патриарх Варфоломей окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол и подписал сегодня свою духовную капитуляцию, - приводит слова пресс-секретаря патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, священника Александр Волкова ТАСС.