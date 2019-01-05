Президент Украины и Вселенский Патриарх наградили друг друга
Порошенко получил памятную медаль, а Варфоломей - орден «За заслуги»
Президент Украины отметил заслуги Патриарха Варфоломея. Фото: Twitter Петра Порошенко
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В Стамбуле после церемонии подписания томоса об автокефалии так называемой "Новой Православной церкви Украины" президент страны Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей обменялись наградами.
- Имел честь вручить орден «За заслуги» I степени Вселенскому Патриарху за его выдающийся личный вклад в развитие автокефальной поместной ПЦУ, повышение авторитета православия в мире и многолетнюю работу по укреплению идеалов духовности, - отметил Порошенко.
Варфоломей в свою очередь передал главе Украины памятную медаль - крест Панагия Паммакаристос.