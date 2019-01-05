Игоря Верника оштрафовали за езду на джипе по тротуарам

5 Янв. 2019 2019-01-05T19:37:17+03:00

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Игоря Верника все-таки отштрафовали на 500 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах Москвы. Административное расследование было начато после того, как 55-летний актер на Range Rover проехал по тротуару в Камергерском переулке прямо рядом с гуляющими пешеходами. То, что за рулем был сам Верник, никто отрицать не стал. К тому же, произошедшее попало на видео и на нем четко слышно, как кто-то кричит: «Пропустите, Верник едет!». Версию о том, что это был охранник, опроверг сам актер. Он уточнил, что у него вообще нет никакой охраны.

Сам Игорь Верник не считает себя автохамом. Сначала он отказывался комментировать ситуацию и не подходил к телефону. Но затем объяснил, что у театра МХТ имени Чехова, где он служит, есть официальное разрешение въезжать в указанный переулок. Верник добавил, что в этот момент он как раз ехал на спектакль «№13 D».

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На приём Mercury (там презентовали новую коллекцию бренда) Игорь Верник пришёл с братом Вадимом. Игорь на сегодняшний день в свободном статусе: был женат, развёлся, воспитывает сына-студента и снова жениться, как говорит, не собирается. На рауте (он проходил в рамках фестиваля «Кинотавр») Верник не только похвастался новыми часами, стоимость которых составляет несколько десятков тысяч долларов, но и удивил своей шикарной формой (подробности).