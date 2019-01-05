2019-01-05T19:37:17+03:00
Общество

Игоря Верника оштрафовали за езду на джипе по тротуарам

Актер уверяет, что у него было официальное разрешение на это [видео]
Поделиться:
Игорь Верник считает, что ничего не нарушалИгорь Верник считает, что ничего не нарушалФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Игоря Верника все-таки отштрафовали на 500 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах Москвы. Административное расследование было начато после того, как 55-летний актер на Range Rover проехал по тротуару в Камергерском переулке прямо рядом с гуляющими пешеходами. То, что за рулем был сам Верник, никто отрицать не стал. К тому же, произошедшее попало на видео и на нем четко слышно, как кто-то кричит: «Пропустите, Верник едет!». Версию о том, что это был охранник, опроверг сам актер. Он уточнил, что у него вообще нет никакой охраны.

Сам Игорь Верник не считает себя автохамом. Сначала он отказывался комментировать ситуацию и не подходил к телефону. Но затем объяснил, что у театра МХТ имени Чехова, где он служит, есть официальное разрешение въезжать в указанный переулок. Верник добавил, что в этот момент он как раз ехал на спектакль «№13 D».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Время назад: 55-летний Верник резко помолодел

На приём Mercury (там презентовали новую коллекцию бренда) Игорь Верник пришёл с братом Вадимом. Игорь на сегодняшний день в свободном статусе: был женат, развёлся, воспитывает сына-студента и снова жениться, как говорит, не собирается. На рауте (он проходил в рамках фестиваля «Кинотавр») Верник не только похвастался новыми часами, стоимость которых составляет несколько десятков тысяч долларов, но и удивил своей шикарной формой (подробности).

Игорь Верник проехал на джипе по пешеходной улице в центре Москвы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умер актер Дариус Перкинс
Посольство РФ: британское правительство втягивает королевскую семью в антироссийскую пропаганду
В центре Парижа полиция отбилась от «желтых жилетов» слезоточивым газом
Президент Украины и Вселенский Патриарх наградили друг друга
Названы имена российских моряков, похищенных в Гвинейском заливе
МИД РФ потребовал объяснить причину этапирования россиянина с острова Сайпан во Флориду
Порошенко «с нетерпением ждет» на Украине патриарха Варфоломея, давшего автокефалию ПЦУ
Таиландский шторм "Пабук" ослаб до тропической депрессии
Похороны Ивана Бортника пройдут на Троекуровском кладбище
Три человека погибли при стрельбе в одном из боулинг-клубов Калифорнии
«Новая украинская церковь» официально стала независимой: Патриарх Варфоломей подписал томос
Хакеры выяснили, что в Великобритании нанимали эксперта по ядам еще до дела Скрипалей
Роскосмос ждет от NASA разъяснений по поводу ответного визита российской делегации в США
Прощание с Иваном Бортником пройдет в театре на Таганке
Следственный комитет РФ проверит информацию по захвату россиян пиратами в Гвинейском заливе
Коллеги артиста: Ивану Бортнику в фильме "Место встречи изменить нельзя" изначально хотели дать роль Шарапова
Рекордное количество жителей США желает эмигрировать
Спикер палаты представителей США назвала отношения Дональда Трампа и Владимира Путина "опасными"
Молодежная сборная России по хоккею сыграет со Швейцарией в матче за третье место
Брат задержанного в России по подозрению в шпионаже подтвердил наличие у родственника четырех паспортов
Принц Гарри посетит военные учения по отражению "российского вторжения" в Норвегии
В Раде обвинили Порошенко в подкупе избирателей
Израиль планирует разместить гостей "Евровидения-2019" в палатках
Эксперт оценил состояние экономики Украины как критическое