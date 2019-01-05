Экс-министр финансов Московской области отказался признать вину в многомиллиардном мошенничестве
Алексея Кузнецова также обвиняют в растрате
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Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов не признал свою вину в многомиллиардном мошенничестве.
Чиновнику, экстрадированному на днях после пяти лет судебных тяжб из Франции предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и растрате. В деле фигурирует сумма в 14 млрд рублей. На вопрос, признает ли Кузнецов свою вину, он отрицательно покачал головой и коротко ответил: «Нет, не признаю». После чего попросил дать ему время для ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого.