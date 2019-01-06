2019-01-06T00:17:44+03:00
Политика

Ющенко рассказал, что еще в 2008 году добивался автокефалии для украинской церкви

Но Константинополь попросил тогдашнего президента страны поставить вопрос «на паузу»
Анна ЕГОРОВА
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Виктор Ющенко в свое время не смог решить вопрос с автокефалией украинской церквиВиктор Ющенко в свое время не смог решить вопрос с автокефалией украинской церквиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Оказывается, вопрос с предоставлением автокефалии православной церкви на Украине мог быть решен еще 10 лет назад. Виктор Ющенко, руководивший страной с 2005 по 2010 годы, заявил, что добивался решения этого вопроса, но Константинополь тогда не пошел ему навстречу.

- Мы подготовили документы для получения томоса об автокефалии еще в 2008 году, но нас попросили поставить вопрос «на паузу» на два года, чтобы провести церковное совещание и после него Вселенский Собор, - приводит слова Ющенко телеканал NewsOne.

Уже тогда, как вспоминает экс-глава Украины, Иерусалимский патриарх и многие другие представители духовенства и власти считали вопрос создания «новой церкви» политическим. Сейчас же Вселенский патриарх Варфоломей, несмотря на отсутствие единой позиции внутри Константинопольского патриархата, согласился подписать томос для Украины. В Русской православной церкви документ назвали «духовной капитуляцией» и подчеркнули, что у него нет канонической силы.

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