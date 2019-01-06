2019-01-06T00:54:37+03:00
Происшествия

Американка забеременела и родила малыша, находясь в состоянии комы

Полиция города Финикс начала расследование по факту вероятного изнасилования пациентки медицинского центра
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мальчик родился живым и здоровымМальчик родился живым и здоровымФото: Олег ЗОЛОТО
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Резонансный случай произошел в клинике специализированной медицинской помощи Hacienda в американском городе Финикс штата Аризона. Пациентка центра забеременела и родила здорового малыша, при этом находясь в коме на протяжении уже около десяти лет.

Женщина впала в вегетативное состояние после того, как чуть не утонула. Все это время американка находилась в медицинском центре под присмотром врачей, а 29 декабря 2018 года у нее неожиданно начались роды.

Персонал до последнего не знал о беременности пациентки. Медсестры поняли, что женщина рожает лишь после того, как она начала стонать. Мальчик появился на свет живым и здоровым, однако врачи указывают на то, что все могло закончится очень печально, как для самого ребенка, так и для его матери.

Местная полиция уверена, что женщину изнасиловали. По факту инцидента уже начато расследование. Руководство клиники также организовало внутреннюю проверку. С недавнего времени мужскому медперсоналу запретили заходить в палаты к пациенткам лишь в сопровождении коллег женского пола, передает портал Arizona's Family.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад россиянка также родила ребенка, находясь в состоянии комы. Правда женщина впала в такое состояние уже после того, как забеременела. Спасти пациентку врачам не удалось.

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