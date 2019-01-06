2019-01-06T04:18:26+03:00
Политика

Сенаторы США назвали Украину неконтролируемой проблемой

В Вашингтоне жестко раскритиковали Киев за развитие радикальных настроений, непродуктивную экономическую политику и преследования противников режима
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Очередная встреча американских сенаторов-республиканцев с представителями украинских общественных организаций была наполнена огромным количеством критических замечаний в сторону Киева.

По мнению членов палаты Конгресса США, власти незалежной проводят крайне непродуктивную экономическую политику, и даже при том, что международные институты вкладывают в это государство миллиарды долларов, ситуация лишь ухудшается. Так, коррупция на Украине продолжает процветать, ВВП снижается, а люди массово покидают страну.

При этом глава государства Петр Порошенко все еще использует правоохранительные органы и закон для преследования своих конкурентов и противников режима. Американцы указали на то, что украинские суды контролируются политиками и бизнесменами, а потому часто выносят вердикты, не имеющие ничего общего со справедливостью.

Согласно данным International Policy Digest, особую обеспокоенность сенаторов сейчас вызывает также рост числа политических преследований накануне президентских выборов в стране. В целом же, американцы считают нынешнюю Украину неконтролируемой проблемой не только для Соединенных Штатов, но и для всего Евросоюза.

Сайт kp.ru писал о том, что в последние месяцы во многих странах говорят о навязчивости Киева. Даже проживающий в США сын бывшего советского лидера Никиты Хрущева указал на то, что проблемы Украины надоели как американцам, так и Евросоюзу.

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