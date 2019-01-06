2019-01-06T05:32:08+03:00
Происшествия

Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО локализован

О пострадавших в результате инцидента не сообщается
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Югре на Приобском месторождении произошёл крупный пожар. Фото: ГУ МЧС по ХМАОВ Югре на Приобском месторождении произошёл крупный пожар. Фото: ГУ МЧС по ХМАО
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Пожар на Приобском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе был успешно локализован. Об этом сообщил представитель пресс-службы "РН-Юганскнефтегаз".

"Пожар локализован", - сказал он.

Напомним, как писала ранее "КП-Югра", в минувшую субботу, 5 января, на территории производственной площадки узла подготовки нефти произошло возгорание сырья. Причиной инцидента стала разгерметизации оборудования.

Согласно данным ТАСС, изначально сотрудники предприятия пытались справиться с ситуацией самостоятельно, однако позже вызвали специалистов. Всего с территории месторождения были эвакуированы 16 человек - все они обслуживали установку.

На место инцидента прибыли 76 специалистов министерства по чрезвычайным ситуациям. Они присвоили пожару третий, повышенный номер сложности. Площадь возгорания составила, по предварительным данным, около 300 квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало.

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