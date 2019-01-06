2019-01-06T22:55:06+03:00
Общество

Глава NASA прокомментировал отмену приглашения Рогозину в США

По словам Джима Брайденстайна, приглашение было отменено из-за позиции ряда сенаторов
Александр ДЖУМАЕВ
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Глава НАСА Джим БрайденстайнГлава НАСА Джим БрайденстайнФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Директор американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн прокомментировал решение об отмене визита своего российского коллеги Дмитрия Рогозина в США. По словам главы NASA, приглашение Рогозину было аннулировано из-за позиции ряда членов Сената США.

"Мы слышали от множества сенаторов, что это [приглашение Рогозину посетить США] не слишком хорошая идея", - сказал Брайденстайн. "И я стремился действовать в соответствии с интересами сенаторов, поэтому я отменил приглашение", - заявил Брайденстайн в интервью The Washington Post. По данным издания, ранее планировалось перенести визит Рогозина в США на неопределенный срок, однако NASA все же решило отменить его.

По словам Брайденстайна, Рогозин был приглашен в США с целью "сохранить прочные рабочие отношения", не зависящие от геополитики и мнения политических сил обеих стран. Глава NASA отметил, что это было бы "хорошо и для всего мира, когда страны, у которых есть разногласия по множеству других вещей, могут сотрудничать в космической сфере".

Джим Брайденстайн анонсировал идею пригласить главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США в октябре минувшего года. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о временной отмене санкций против Рогозина, наложенных на него в 2014 году в связи с ситуацией вокруг Украины. Против этой инициативы высказались некоторые американские политики и чиновники. 2 января пресс-служба американского космического агентства сообщила о переносе визита Рогозина в США на неопределенный срок, добавив, что подготовка поездки продолжится несмотря на критику со стороны властей. В Роскосмосе, в свою очередь, попросили у NASA официальных разъяснений по поводу сложившейся ситуации; заявление было сделано представителями российского космического агентства в субботу.

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