В России появится профессия специалиста по обеспечению движения беспилотных авто

6 Янв. 2019 2019-01-06T11:24:13+03:00

Комиссары по регулированию аварийных ситуаций с беспилотными транспортными средствами будут заниматься оценкой спорных дорожных ситуаций с участием беспилотных авто. Фото: Алиса ТИТКО

Комиссары по регулированию аварийных ситуаций с беспилотными авто смогут принимать решения в спорных ситуациях при ДТП

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Пресс-служба НТИ "Автонет" сообщила о том, что в ближайшие 10 лет в России появится новая профессия. Комиссары по регулированию аварийных ситуаций с беспилотными транспортными средствами будут заниматься оценкой спорных дорожных ситуаций с участием беспилотных авто.

В "Автонете" отметили, что в скором времени в России появятся законы, регулирующие эту сферу. "Список дисциплин для будущих профессионалов будет сочетать естественные, технические и общественные науки. Самые ценные компетенции для будущих судей — наличие критического мышления, высокая скорость принятия решений, а также цифровая грамотность", - приводит агентство РИА Новости слова представителей "Автонета".

Разработка концепции "профессий будущего" входит в число задач, утвержденных президентским советом по модернизации и инновационному развитию для НТИ "Автонет". В 2020 году ожидается появление списка вузов, которые будут готовить специалистов по этим профессиям.