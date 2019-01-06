Обрушившаяся в Афганистане золотая шахта унесла жизни как минимум 30 человек

6 Янв. 2019 2019-01-06T15:49:29+03:00

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В афганской провинции Бадахшан спасатели разбирают завалы на месте обрушения золотодобывающей шахты. Жертвами трагедии стали не менее 30 человек, также известно о семи пострадавших. Сколько людей еще могли оказаться под обвалившимся грунтов, пока не известно.

По информации BBC, жители близлежащей деревни самостоятельно вырыли эту шахту глубиной около 60 метров. Афганистан богат полезными ископаемыми и их незаконная добыча является источником дохода для бедных районов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, сразу две крупных трагедии на шахтах произошли в конце прошлого года. Во время аварии на угольной шахте в Китае погибли пять горняков. Всего под землей находились девять человек. Владелец предприятия сразу был задержан. А в Чехии из-за взрыва метана погибли 13 шахтеров.