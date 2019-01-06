США заблокировали поставку российских Sukhoi Superjet 100 в Иран

6 Янв. 2019 2019-01-06T16:19:43+03:00

Часть деталей лайнера производится в Америке, поэтому она может влиять на сделки

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Сделка по поставке российского лайнера Sukhoi Superjet 100 в Иран заблокирована Америкой. Министерство финансов США не выдало экспортный сертификат на продажу. Дело в том, что свыше 10% деталей лайнера производится в Штатах, поэтому и требуется разрешение Казначейства США.

- Похоже, что из-за отсутствия лицензии Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США о поставке самолетов пока не может быть и речи, - цитирует представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуда Асади Самани израильский портал iНLS.