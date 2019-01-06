Похитители российских моряков в Гвинейском заливе до сих пор не вышли на связь

6 Янв. 2019 2019-01-06T18:02:10+03:00

Пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy в Гвинейском заливе. Фото: Facebook Посольства РФ в Бенине и Того

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Судьба похищенных 2 января капитана контейнеровоза MSC Mandy и еще пятерых членов экипажа до сих пор остается неизвестной. Пираты, напавшие с автоматами Калашникова и мачете на судно в Гвинейском заливе у берегов Бенина, на связь не выходили. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Посольство России в Бенине и Того.

Диппредставительство рассказало, что новых членов экипажа уже доставили на борт и «Мэнди» покинул территориальные воды Бенина. Дипломаты также добились посещения судна. Они поговорили с командой и узнали детали нападения.

- Около десяти говорящих на английском языке пиратов подплыли на быстроходном катере. Они увезли с собой шесть человек. Остальные члены экипажа не пострадали. Они намерены оставаться на судне вплоть до прибытия в порт назначения в России, - уточнили в Посольстве.

Ранее сайт kp.ru публиковал список имен похищенных с MSC Mandy моряков. Есть информация, что причиной нападения могли стать бизнес-разборки.