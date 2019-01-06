США отправили в Черное море большой десантный корабль

6 Янв. 2019 2019-01-06T18:31:54+03:00

Так они ответили на «действия России против Украины»

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В ближайшее время в Черное море в составе 22-й экспедиционной группы войдет большой десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry. О том, что судно находится в турецком проливе Дарданеллы, рассказала пресс-служба Шестого флота США в своем Твиттере.

О том, что Соединенные Штаты отправят в акваторию Черного моря военные коробли, было объявлено еще в начале декабря. В Вашингтоне такое решение назвали «ответом на действия России против Украины в Керченском проливе».