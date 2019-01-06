2019-01-06T19:22:35+03:00
Политика

США передумали выводить войска из Сирии и поставили Турции ультиматум

Америка потребовала от турецкой стороны «определенных гарантий»
Анна ЕГОРОВА
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Помощник президента CША по национальной безопасности Джон БолтонПомощник президента CША по национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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Америка, ранее заявившая о полном выводе войск из Сирии, изменила свои планы и сначала решила часть контингента все-таки сохранить, а потом и вовсе поставила Турции ультиматум - не нападать на сирийских курдов. Их советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал «критическими союзниками Америки в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация)».

- Без определенных гарантий со стороны Турции вывода войск не будет, - приводит слова Болтона NBC News.

Политик подчеркнул, что сроки вывода войск зависят от решения этого вопроса. В Турции слова Болтона уже назвали абсурдными.

- Наши цели в Сирии - не этнические курды, а террористы, - отметил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Тем временем, десантный корабль ВМС США вошел в турецкий пролив Дарданеллы, чтобы ответить на «действия России против Украины».

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