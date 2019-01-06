2019-01-06T23:07:10+03:00
В мире

В Черном море появился американский десантный корабль

ВМС США отправили Fort McHenry для «укрепления отношения с союзниками по НАТО»
Анна ЕГОРОВА
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Fort McHenry будет патрулировать акваторию Черного моря. Фото: Твиттер Шестого флота СШАFort McHenry будет патрулировать акваторию Черного моря. Фото: Твиттер Шестого флота США
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Большой американский десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry, появление которого в Черном море анонсировали еще в декабре, добрался до цели. Когда он шел через турецкий пролив Дарданеллы, об этом написала пресс-служба Шестого флота США. А позже появились фотографии судна, когда оно уже прошло через Стамбул.

В Вашингтоне отправку десантного корабля в Черное море назвали «ответом на действия России против Украины в Керченском проливе». В пресс-службе же ВМС США в Европе уточнили, что ничего сверхъестественного не произошло.

- Корабль здесь с целью патрулирования. Его прибытие подтверждает нашу коллективную приверженность безопасности Черного моря и укрепляет и без того прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Такие операции вполне рутинные, в 2018 году в акваторию Черного моря заходили шесть судов ВМС США.

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