В Черном море появился американский десантный корабль

6 Янв. 2019 2019-01-06T23:07:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Большой американский десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry, появление которого в Черном море анонсировали еще в декабре, добрался до цели. Когда он шел через турецкий пролив Дарданеллы, об этом написала пресс-служба Шестого флота США. А позже появились фотографии судна, когда оно уже прошло через Стамбул.

В Вашингтоне отправку десантного корабля в Черное море назвали «ответом на действия России против Украины в Керченском проливе». В пресс-службе же ВМС США в Европе уточнили, что ничего сверхъестественного не произошло.

Большой десантный корабль ВМС США в Черном море

- Корабль здесь с целью патрулирования. Его прибытие подтверждает нашу коллективную приверженность безопасности Черного моря и укрепляет и без того прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Такие операции вполне рутинные, в 2018 году в акваторию Черного моря заходили шесть судов ВМС США.