Актер Кристиан Бэйл поблагодарил сатану за "Золотой глобус"

7 Янв. 2019 2019-01-07T12:08:24+03:00

Американский актер Кристиан Бэйл, ставший лауреатом премии "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер в музыкальном и комедийном фильме", в своей благодарственной речи выразил благодарность сатане Фото: REUTERS

Позже выяснилось, что Бэйл имел в виду Дика Чейни-младшего, которого он сыграл в фильме "Власть"

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Американский актер Кристиан Бэйл, ставший лауреатом премии "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер в музыкальном и комедийном фильме", в своей благодарственной речи выразил благодарность сатане. Награду Бэйл получил за роль вице-президента США Дика Чейни-младшего в фильме "Власть".

"Спасибо, сатана, за то, что вдохновил меня на то, как сыграть эту роль", - приводит агентство NBC News слова Бэйла. Актер также отметил. что ему удалось воплотить Чейни столь же жестко, как и в большинстве документальных видеороликов; это отметили и кинокритики.

Присутствовашие на церемонии в ответ на шутку Бэйла засмеялись. Несмотря на это, дочь Дика Чейни Лиз ее не оценила. В своем твиттере Чейни, которая представляет в нижней палате Конгресса США штат Вайоминг, опубликовала ссылку на заметку от 2008 года об обвинениях Бэйла в побоях со стороны его матери и сестры. "На это, вероятно, его тоже вдохновил Сатана", - прокомментировала она опубликованную ссылку.