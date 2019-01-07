2019-01-07T14:07:02+03:00
Происшествия

В районе пролива Дарданеллы умер гражданин России

О смерти капитана корабля "Канопус" власти Турции оповестили российское посольство в Стамбуле
Александр ДЖУМАЕВ
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Власти Турции сообщили российскому посольству о смерти гражданина России, являвшегося капитаном сухогруза "Канопус"Власти Турции сообщили российскому посольству о смерти гражданина России, являвшегося капитаном сухогруза "Канопус"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Турции сообщили российскому посольству о смерти гражданина России, являвшегося капитаном сухогруза "Канопус". Россиянин скончался в районе пролива Дарданеллы.

По данным, имеющимся в распоряжении российского диппредставительства, корабль двигался из Черного моря. "К береговой охране Турции поступило сообщение от судна, что капитан корабля Юрий Черкасов найден мертвым в собственной каюте. В данный момент судно находится в порту рядом с городом Чанаккале", - приводит агентство РИА Новости слова представителя российской дипмиссии.

По словам работника посольства, родственники умершего и его работодатели пока не связались с дипломатами, из-за чего сейчас невозможно точно определить государственную принадлежность моряка.

"Известно, что тело будет отправлено на аутопсию и по результатом, если в консульство поступит обращение об оформлении свидетельства о смерти, будем этот документ оформлять. При поступлении обращений об оказании помощи будем ее оказывать", - заключил работник посольства.

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