В районе пролива Дарданеллы умер гражданин России
Власти Турции сообщили российскому посольству о смерти гражданина России, являвшегося капитаном сухогруза "Канопус". Россиянин скончался в районе пролива Дарданеллы.
По данным, имеющимся в распоряжении российского диппредставительства, корабль двигался из Черного моря. "К береговой охране Турции поступило сообщение от судна, что капитан корабля Юрий Черкасов найден мертвым в собственной каюте. В данный момент судно находится в порту рядом с городом Чанаккале", - приводит агентство РИА Новости слова представителя российской дипмиссии.
По словам работника посольства, родственники умершего и его работодатели пока не связались с дипломатами, из-за чего сейчас невозможно точно определить государственную принадлежность моряка.
"Известно, что тело будет отправлено на аутопсию и по результатом, если в консульство поступит обращение об оформлении свидетельства о смерти, будем этот документ оформлять. При поступлении обращений об оказании помощи будем ее оказывать", - заключил работник посольства.