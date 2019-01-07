2019-01-07T18:06:44+03:00
В мире

Трамп пожаловался, что «фэйковые СМИ» принижают его достижения

И назвал такие издания «врагами народа»
Анна ЕГОРОВА
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Президент США опять раскритиковал средства массовой информации. В этот раз Дональд Трамп обиделся, что его команда показывает «впечатляющий успех», а журналисты специально делают все, чтобы «и администрация, и лично президент выглядели как можно хуже». Издания, которые занимаются подобными вещами, американский лидер назвал «оппозиционной партией» и «настоящими врагами народа».

- Фейковые новостные СМИ сознательно лгут и принижают наши достижения. Они используют несуществующие источники и пишут тексты, являющиеся полной выдумкой. В стране хорошие экономические показатели, но никогда еще нечестные СМИ не были так лживы по отношению ко мне и моему президентству, - написал Дональд Трамп в Твиттере.

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