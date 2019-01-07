2019-01-07T19:59:52+03:00
Экономика

Переговоры Китая и США спровоцировали рост цен на нефть

В среднем марки Brent и WTI подорожали на 3%
Анна ЕГОРОВА
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7 января в Пекине начались двухдневные американо-китайские переговоры по торговым вопросам. Рынки с оптимизмом встретили эту новость, и цена на нефть пошла вверх. По данным торгов на лондонской бирже ICE, в среднем за день фьючерс на баррель Brent с поставкой в феврале и баррель американской марки WTI подорожали на 3%.

Открылись торги на отметках 57,34$ (Brent) и 48,21$ (WTI) На момент публикации цена составляла 58,26$ и 49,26$ соответственно. Максимальные отметки, которых удавалось достичь за день - 58,88$ и 49,73$.

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