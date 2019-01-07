Президент Всемирного банка досрочно уйдет в отставку 1 февраля
Полномочия Джим Ён Кина истекают только в 2022 году
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Президент группы Всемирного Банка Джим Ён Ким после шести лет работы в этой должности официально объявил, что больше не хочет занимать данный пост. В пресс-релизе банка объяснена причина такого решения.
- Ким объявил, что после отставки присоединится к частной фирме, чтобы работать над повышением инфраструктурных инвестиций в развивающиеся страны, - сказано в релизе. Куда именно переходит пока еще действующий президент Банка и чем конкретно будет заниматься, не уточняется.