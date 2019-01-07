2019-01-07T20:46:35+03:00
Звезды

Кевин Спейси в суде не ответил, признает ли вину в домогательствах к юноше

Следующее заседание назначено на 4 марта
Анна ЕГОРОВА
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Кевин Спейси в сериале «Карточный домик»Кевин Спейси в сериале «Карточный домик»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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7 января в окружном суде Нантакета штата Массачусетс начался судебный процесс над Кевином Спейси. 59-летний актер просил не устраивать цирк и рассматривать дело о домогательствах в 2016 году к нетрезвому 18-летнему парню в кафе без своего присутствия, но судья обязал Спейси явиться. В итоге заседание началось с опозданием, потому что знаменитость не пропускали многочисленные журналисты.

Как сообщает Independent, во время предварительных слушаний Кевин Спейси не сказал ни слова, даже когда его спросили, признает ли он себя виновным. Но по местному законодательству принцип «молчание - знак согласия» не работает. Наоборот - если подсудимый не отвечает, это автоматически считается непризнанием вины.

Следующее заседание пройдет 4 марта. На него Спейси разрешили не приезжать. Кстати, в домогательствах актера обвиняют еще трое мужчин.

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