2019-01-07T21:30:08+03:00
Политика

Порошенко забыл погладить штаны перед рождественским выступлением

Главу Украины в очередной раз высмеяли в соцсетях за неопрятный внешний вид [фото]
Анна ЕГОРОВА
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Петр Порошенко вновь оконфузилсяПетр Порошенко вновь оконфузилсяФото: EAST NEWS
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Хотелось как лучше, а получилось как всегда - вот это точно про Петра Порошенко. Президент Украины не пропускает ни одного случая красиво пропиариться, но вместо этого его регулярно высмеивают в соцсети - то за повторение за Владимиром Путиным полета на истребителе, то за рваный носок на траурной церемонии. Вот и рождественское поздравление главы государства получило совсем не тот эффект, который ожидался.

Тот самый твит, за который высмеяли Порошенко

Тот самый твит, за который высмеяли Порошенко

Даже в светлый праздник пользователи не могли сдержались от резких комментариев: «Как у Гоголя - бесы бандеровские разбушевались в ночь перед Рождеством», «Угробил и разворовал страну, развязка близко, ответ народ потребует» писали пользователи Twitter под поздравительным постом Порошенко. Также президента Украины обвинили в раскольничестве и непомерном росте цен и припомнили обучение детей в Лондоне.

Досталось Порошенко и за внешний вид. «И тут штаны помятые...» - обратил внимание один из подписчиков президента Украины.

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