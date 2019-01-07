Трамп поедет на границу с Мексикой улаживать кризис

7 Янв. 2019 2019-01-07T22:45:12+03:00

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Из-за бюджетных разногласий президента США и демократов в палате представителей в конце декабря около четверти федеральных учреждений страны сократили работу. Ситуация затронула пограничников и сотрудников других структур, несущих службу на американо-мексиканской границе. В четверг, 10 января, туда лично приедет Дональд Трамп.

- Президент отправится к южной границе в для встреч с теми, кто несет службу на передовой гуманитарного кризиса и кризиса национальной безопасности. Дополнительные подробности будут объявлены позже, - написала в своем Твиттере пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Проблемы возникли после того, как республиканцы и имеющие контроль в палате представителей демократы не смогли договориться о финансировании пограничной безопасности. Трамп потребовал выделить 5,6 млрд долларов на охрану границы с Мексикой и возведение там красивой стены. Демократы же заявили, что никогда не согласятся на выделение бюджетных денег для этих целей.

Ранее Дональд Трамп пожаловался, что «фэйковые СМИ» принижают его достижения.