Трамп поедет на границу с Мексикой улаживать кризис
Из-за бюджетных разногласий президента США и демократов в палате представителей в конце декабря около четверти федеральных учреждений страны сократили работу. Ситуация затронула пограничников и сотрудников других структур, несущих службу на американо-мексиканской границе. В четверг, 10 января, туда лично приедет Дональд Трамп.
- Президент отправится к южной границе в для встреч с теми, кто несет службу на передовой гуманитарного кризиса и кризиса национальной безопасности. Дополнительные подробности будут объявлены позже, - написала в своем Твиттере пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Проблемы возникли после того, как республиканцы и имеющие контроль в палате представителей демократы не смогли договориться о финансировании пограничной безопасности. Трамп потребовал выделить 5,6 млрд долларов на охрану границы с Мексикой и возведение там красивой стены. Демократы же заявили, что никогда не согласятся на выделение бюджетных денег для этих целей.
Ранее Дональд Трамп пожаловался, что «фэйковые СМИ» принижают его достижения.
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