В Россию идут аномальные морозы

8 Янв. 2019 2019-01-08T01:03:58+03:00

Синоптики предрекают небывалую стужу во многих региона страны, в том числе и в Москве

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По прогнозам синоптиков, в ночь с 7 на 8 января в Россию придут настоящие рождественские морозы. Так, в ближайшие двое суток температура воздуха в Приволжском и Центральном федеральных округах опустится ниже климатической нормы и составит 24 – 27°C ниже ноля.

В Самарской области похолодает до минус 21°C, в Саратовской – до минус 27 градусов. Аномальные холода ожидаются также в Оренбургской, Владимирской, Костромской, Орловской и Рязанской областях. Такая стужа продержится как минимум до 11 января.

А к сибирякам придут 30-градусные морозы: в Югре синоптики в ближайшее дни прогнозируют до минус 34°C, причем порывы ветра здесь будут достигать 15 метров в секунду, а на Дальнем Востоке ветер будет еще сильнее — местами до 33 метров в секунду, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в Рождественскую ночь в Москве похолодало до -15 — -17°C, а этой ночью приморозит до минус 19 градусов, в Подмосковье ожидается до -22°C.